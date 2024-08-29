İstanbul'da Metrobüs kazası! 1' ağır 10 yaralı

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüsler çarpıştı! Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrobüs kazasında 1' ağır 10 yaralı olduğu iddia ediliyor...