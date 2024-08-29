İstanbul'da Metrobüs kazası! Olay yerinden ilk görüntüler...
Son dakika haberleri... İstanbul Sefaköy'de metrobüs bariyere çarptı! 1'i ağır 10 yaralının olduğu iddia ediliyor... Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi!
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