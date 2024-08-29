İstanbul'da Metrobüs kazası! Olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika haberleri... İstanbul Sefaköy'de metrobüs bariyere çarptı! 1'i ağır 10 yaralının olduğu iddia ediliyor... Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi!