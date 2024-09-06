Video Yaşam İstanbul'da metrobüs yanıyor! İşte olay yerinden ilk görüntüler
İstanbul'da metrobüs yanıyor! İşte olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul'da metrobüs yanıyor! İşte olay yerinden ilk görüntüler

06.09.2024 | 09:47

İstanbul'da Halıcıoğlu durağında metrobüste yangın çıktı. Yol boyu dumanlar yayılırken, olay nedeniyle metrobüs hattı kilitlendi.

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