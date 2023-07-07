İstanbul'da metrobüste kadın yolcular arasındaki kavga kamerada | Video
Şişli Okmeydanı'nda metrobüste kadınlar arasında kavga çıktı. Kadınlardan birinin kavgaya dahil olan bir adama tekme atmaya çalıştığı görülürken, o anlar kameraya yansıdı.
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