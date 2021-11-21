İstanbul’da motosiklet denetimi. Yedi sürücüye ceza kesildi | Video

İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Trafik kurallarına uymayan yedi sürücüye bin 500 lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Bakırköy İlçesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik geniş kapsamlı bir denetim yaptı. 38 motosiklet kontrolden geçirildi. Yedi motosiklet sürücüsüne "Trafik İşaretlerine Uymamak, Fazla Yolcu Taşımak, Muayene Eksikliği ve Kask Takmamak" gerekçeleriyle cezai işlem uygulandı. Yedi sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun farklı maddelerinden ötürü toplamda bin 500 lira trafik cezası kesildi.