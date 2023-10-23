İstanbul’da motosiklet hırsızlığı yapan "Maskeli 5’ler Çetesi" kamerada | Video 23.10.2023 | 12:16 Beyoğlu'nda kiralık otomobille ara sokaklarda park edilen motosikletleri tespit ettikten geç saatte çalan "Maskeli 5'ler Çetesi" önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarının önlenmesi ve gerçekleşen hırsızlık suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü. Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda, Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarının ardından güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde maskelerle yüzünü gizleyen 5'li çetenin kiralık otomobille ara sokaklarda park edilen motosikletleri tespit ettiklerini ve bu motosikletleri geç saatte çaldıklarını belirledi. Maskeli 5'lerin aynı yöntemle Gümüşsuyu Mahallesi ve Kılıçali Paşa Mahallesi'nde farklı tarihlerde motosiklet hırsızlığının failleri olduğunu belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Çete üyelerinin Ü.İ., S.Ç., O.C.Ç. ve yaşı küçük F.K. ve A.K. oldukları tespit edildi. Adından F.K., A.K. ve şüpheli Ü.İ. Küçükpiyale Mahallesi'nde kiralık bir araçta yakalandı. Maskeli 5'ler çetesinin , S.Ç. ve O.C.Ç üyeleri ise belirlenen iki ayrı adreste yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu anlaşıldı. Maskeli 5'ler çetesi şüphelileri yapılan işlemlerden sonra üç ayrı "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.