İstanbul'da motosikletin çarptığı çocuğun metrelerce sürüklendiği kaza kamerada!

İstanbul Bağcılar'da çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, 24 Nisan Pazar günü saat 15.30 sıralarında, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı. Çocuk metrelerce sürüklenerek yaralandı. Sürücü kaza sonrası durmadan yoluna devam etti. Sokakta bulunanlar hemen çocuğun yardımına koştu. Yerden kaldırılan çocuk, sokak sakinlerinden birisinin otomobiline bindirilerek hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.