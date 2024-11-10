İstanbul’da motosikletli grup otomobillere rahat vermedi: Manevra yapıp, önlerine kırdı | Video
İstanbul Çevre Yolu Sultangazi sapağı mevkiinde motosikletli bir grup araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Grup, kilometrelerce araçların arkalarında manevra yapıp önlerine kırarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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