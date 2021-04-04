Video Yaşam İstanbul’da motosikletli kuryenin otomobile çarptığı anlar kamerada | Video

İstanbul’da motosikletli kuryenin otomobile çarptığı anlar kamerada | Video

İstanbul’da motosikletli kuryenin otomobile çarptığı anlar kamerada | Video
04.04.2021 | 10:05

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Kağıthane’de siparişi yetiştirmek üzere seyir halinde olan motosikletli kurye, sokaktan çıkan otomobile çarparak yere savruldu. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan motosikletli genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde sipariş alan 26 yaşındaki Serhat Ayvaz, motosikletle yola çıktı. Genç kurye cadde üzerinde seyrettiği esnada otomobilin sürücüsü sokak arasından dikkatsiz bir şekilde yola çıktı. Aracı gören Ayvaz frene bastı ancak duramayarak araca çarptı. Çarpma sonucu yere savrulan genç sürücü yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı. Kazayla ilgili konuşan bir esnaf, "Sokaktan araba çıkıyordu. O esnada caddeden geçen motorcu da yavaşlamayınca çıkan araca çarptı. Motorcu yere düşünce dolayısıyla boynunda ve bileğinde ağrılar olduğunu söylüyordu. Trafik çok az süre kapandı" dedi.
Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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