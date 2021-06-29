İstanbul’da murçlu dehşet! Genci önce dövdü sonra...
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İstanbul Kağıthane’de ters yönden gelen kapalı kasa minibüsle, seyir halinde olan motosikletli genç çarpıştı. Kaza sonrası çılgına dönen adam, “motorcular dayağı hak ediyor” dediği genci önce darp etti ardından da murç ile defalarca kafasına vurarak yaraladı. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane polisi tarafından yakalanan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı. Kafasına 7 dikiş atılan Ömer Çetin, “Murçu aldı ve ‘sen buradan sağ çıkabileceğini mi sandın?’ diyerek kafama vurdu” dedi.