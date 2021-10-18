İstanbul'da müzikholde fazla hesap dehşeti! Hesap fazla gelince mekan sahibini öldürdü
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İstanbul Kağıthane’de bir müzikholde çıkan hesap çok geldi tartışması cinayetle bitti. İddiaya göre bin 700 lira gelen hesabı çok bulan müşteri Murat D. (38) mekan sahibi Zeki Dursun (51)’u bacağından vurdu. Dursun kan kaybından hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan Murat D.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde; “Hem hesap fazla geldi hem de bana hakaret ettiler” dediği öğrenildi.