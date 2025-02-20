Video Yaşam İstanbul'da ‘NARKOKAPAN-12’ operasyonu; 5 gözaltı | Video
İstanbul'da ‘NARKOKAPAN-12’ operasyonu; 5 gözaltı | Video

İstanbul'da ‘NARKOKAPAN-12’ operasyonu; 5 gözaltı | Video

20.02.2025 | 08:17

İstanbul'da düzenlenen 'NARKOKAPAN-12' operasyonunda; çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

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