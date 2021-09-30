İstanbul Ümraniye'deki navigasyon kazası kamerada

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İstanbul Ümraniye'de navigasyon neden olduğu öne sürülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana geldi. Osman Karaoğlan'ın iddiasına göre, 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi. Merdivenli sokakta Karaoğlan'ın otomobili taklalar atarak duvara çarptı.
Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla atıyor.