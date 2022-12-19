Video Yaşam İstanbul’da nefes kesen balyozlu operasyon kamerada: Uyuşturucu içerken yakalandı | Video
İstanbul’da nefes kesen balyozlu operasyon kamerada: Uyuşturucu içerken yakalandı | Video

İstanbul’da nefes kesen balyozlu operasyon kamerada: Uyuşturucu içerken yakalandı | Video

19.12.2022 | 12:46

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Eyüpsultan Mobil Park polisi, yaptığı çalışmalarda hem uyuşturucu madde satılan hem de toplu olarak kullandırılan bir eve operasyon düzenledi. Balyozla kapıyı kırarak içeriye giren polis, 12 şüpheliyi uyuşturucu kullanırken yakaladı. Nefes kesen anlar kameralara yansırken, çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Çırçır Mahallesi'ndeki bir evde Sedat T.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve evde toplu olarak uyuşturucu kullandırdığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine fiziki çalışma başlatan polis ekipleri, tespit edilen eve akşam saatlerinde çok sayıda şahsın girdiğini belirledi. Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan Eyüpsultan Mobil Park polisi, akşam saatlerinde eve operasyon düzenledi.

POLİS UYUŞTURUCU İÇERKEN YAKALADI
Polisi uyarılara rağmen açılmayan kapıyı balyozla kırarak eve girdi. Nefes kesen operasyonda polis şüphelileri yere yatırarak etkisiz hale getirirken, bir odaya girdiğinde şüphelilerden birinin uyuşturucu madde kullandığını görüldü. Ardından evde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri, yataktaki dizüstü bilgisayarın yanında ve yatağın altında bir miktar eroin madde buldu. Aramalara devam eden polis, şahısların üstlerinden ise bir miktar kokain ve metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyon anları ise kameralara yansıdı.

BALYOZLA OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Aramaların ardından uyuşturucu madde ticareti yapan Sedat T. ve Murat B. ile birlikte eve uyuşturucu içmeye gelen Ferhat T. (21), Ayşe T., Talha M., Eren G., Cüneyt S., Bayram Ş., Emre Y., Rıza K., Yusuf G. ve Orhan A. gözaltına alındı. Evde ve şahısların üstlerinde ele geçirilen maddelerle birlikte şüphelileri emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan Sedat T. ve Murat B.'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan adli işlem yapılırken, diğer 10 şahsa ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 10 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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