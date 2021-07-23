Video Yaşam İstanbul’da nefes kesen kovalamaca kamerada: Otoparkta yakalandı, avukatım deyip polise iftira attı | Video

İstanbul’da nefes kesen kovalamaca kamerada: Otoparkta yakalandı, avukatım deyip polise iftira attı | Video

İstanbul’da nefes kesen kovalamaca kamerada: Otoparkta yakalandı, avukatım deyip polise iftira attı | Video
23.07.2021 | 10:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da nefes kesen kovalamaca kamerada: Otoparkta yakalandı, avukatım deyip polise iftira attı | Video 01:16
İstanbul’da nefes kesen kovalamaca kamerada: Otoparkta yakalandı, avukatım deyip polise iftira attı | Video 23.07.2021 | 10:36
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı | Video 00:42
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı | Video 23.07.2021 | 10:36
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı 01:54
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı 23.07.2021 | 10:00
Yedi renkli Eğirdir Gölü’nde bayram tatili yoğunluğu | Video 04:13
Yedi renkli Eğirdir Gölü’nde bayram tatili yoğunluğu | Video 23.07.2021 | 10:04
Muğla'da ev yandı, kundaklama iddiasıyla eski koca gözaltına alındı 01:43
Muğla'da ev yandı, kundaklama iddiasıyla eski koca gözaltına alındı 23.07.2021 | 10:01
Gürleyik Şelalesi'ne ziyaretçi akını | Video 04:17
Gürleyik Şelalesi'ne ziyaretçi akını | Video 23.07.2021 | 10:14
Taksim’de kadını taciz eden şahsa dayak kamerada | Video 00:23
Taksim’de kadını taciz eden şahsa dayak kamerada | Video 23.07.2021 | 10:30
Takla atıp direğe çarparak durabilen otomobilden sağ çıktılar | Video 00:27
Takla atıp direğe çarparak durabilen otomobilden sağ çıktılar | Video 23.07.2021 | 10:14
Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı | Video 00:52
Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı | Video 23.07.2021 | 10:14
Düzce'de yoldan geçerken kavgada ateşlenen silahla yaralandı; o anlar kamerada 02:28
Düzce'de yoldan geçerken kavgada ateşlenen silahla yaralandı; o anlar kamerada 23.07.2021 | 10:01
Van'da otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:54
Van'da otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 23.07.2021 | 10:04
Çocuğa çarpan alkollü sürücüyü durdurup dövdüler | Video 01:16
Çocuğa çarpan alkollü sürücüyü durdurup dövdüler | Video 23.07.2021 | 09:56
Ünlü Şarkıcı Nilüfer'den kovid olan kızı Ayşe Nazlı'ya duygusal doğum günü kutlaması 00:38
Ünlü Şarkıcı Nilüfer'den kovid olan kızı Ayşe Nazlı'ya duygusal doğum günü kutlaması 23.07.2021 | 09:47
Onur Alp Eken'in ölüm sebebi ne? Ankara'da kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi olayında son dakika! 01:42
Onur Alp Eken'in ölüm sebebi ne? Ankara'da kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi olayında son dakika! 23.07.2021 | 09:21
İstanbul Bahçelievler'de otomobil büfeye girdi 01:59
İstanbul Bahçelievler'de otomobil büfeye girdi 23.07.2021 | 08:45
Başkan Erdoğan, Rize ve Artvin'e gidecek. İşte sel ve heyelan bölgelerindeki son durum | Video 05:24
Başkan Erdoğan, Rize ve Artvin'e gidecek. İşte sel ve heyelan bölgelerindeki son durum | Video 23.07.2021 | 09:09
Mersin'de korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev böyle yandı 01:21
Mersin'de korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev böyle yandı 23.07.2021 | 08:43
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in cansız bedenine ulaşıldı | Video 11:35
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in cansız bedenine ulaşıldı | Video 23.07.2021 | 08:40
Kağıthane’de alkollü sürücü park halindeki 5 otomobile çarptı | Video 04:56
Kağıthane’de alkollü sürücü park halindeki 5 otomobile çarptı | Video 23.07.2021 | 08:42
Kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla böyle vuruldu | Video 03:26
Kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla böyle vuruldu | Video 23.07.2021 | 08:40

Kağıthane'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç, girdiği bir rezidansın otoparkında yakalandı. Kovalamaca anları kameralara yansırken, avukat olduğunu iddia ederek, polise rüşvet aldıkları iftirasını atan şahsın yalan söylediği ve esnaf olduğu ortaya çıktı. Şahsa ayrıca 4 bin 454 lira trafik cezası uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.50 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Şehit Karakuşlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri cadde üzerinde uygulama yaptıkları esnada şüpheli bir araca "dur" ihtarında bulundu. Sürücünün uyarıları dikkate almayarak kaçması üzerine polisle arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre devam eden kovalamaca sonucunda sürücü Gülbahçe Sokak'taki bir rezidansın otoparkına girdi. Yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"RÜŞVET ALDINIZ DİYE ŞİKAYET EDERİM"
Ekiplerinde girmesi üzerine aracından inen şahıs, "hayırdır burası benim özel mülküm siz kimsiniz" diyerek evine girmeye çalıştı. Şahıs kaçarken ekiplere, "ben avukatım beni arayamazsınız" diyerek evine girip kapıyı kapattı. Burada şahısla ekipler arasında bir süre sözlü tartışma yaşanmasının ardından ekiplere bağıran şahıs, savcılık talimatı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs gözaltına alındığı esnada ekiplere, "beni karakola götürürseniz size benden rüşvet aldınız diyerek sizi şikayet edeceğim" dedi. O anlar ise kameralara yansıdı.

HEM ADLİ İŞLEM YAPILDI HEM PARA CEZASI KESİLDİ
Olayın ardından emniyete götürülen Hakan E.'nin (41) avukat değil esnaf olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan şahsa "yalan beyanda bulunmak" ve "görevli memura hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı. Şahsa ayrıca trafik ekipleri tarafından 4 bin 454 lira idari para cezası kesildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA