İstanbul’da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu: 6 yaşındaki çocuğunu bıçakla rehin aldı | Video

Beyoğlu Kulaksız’da bir baba eşini ve kız çocuğunu darb ederek evden kovduktan sonra 6 yaşındaki oğlunu evde bıçakla rehin aldı. Önce oğlunun, ardından da kendini boğazını keseceğini söyleyen şahıs, saatlerce süren ikna çalışmalarının sonuç vermemesi sonucunda özel hareket polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Çocuğun da kurtarıldığı nefes o operasyon kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece Beyoğlu Kulaksız'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Çiğdem A., eşi Sait A. tarafından evde küçük kız çocuğuyla birlikte darp edildi. Evden kovulan Çiğdem A. kızıyla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Olay sonrası Sait A., eşini telefonla arayarak "çocuğu da kendimi de keseceğim, bu çocuğun ölüsünü alırsın anca" diyerek tehditlerine devam etti.

ÇOCUĞUNUN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı eve girerek şahsı gözaltına almak istedi. Ancak şahıs kapıyı içeriden kilitleyecek polis ekiplerinin girmesine izin vermedi. Polis ekipleri içeride bulunan 6 yaşındaki Azad A.'yı kurtarmak için koçbaşıyla kapıyı kırmak istedi. O esnada baba Sait A. "çocuğu da kendimide camdan atarım, kapıdan uzak durun" diyerek uzak durmalarını söyledi. Beyoğlu polisi bunun üzerine sağlık, itfaiye ekipleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere bilgi verdi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde görevli müzakereci polis şahsı ikna etmeye çalıştı. Çalışmalar sürdüğü esnada olay yerine gelen özel harekat polisleri, evin kapısını kırarak içeriye girdikten sonra silah kullanmadan Sait A.'yı etkisiz hale getirdi. Çocuk Azad A. ise polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Nefes kesen o anlar ise kameralara yansıdı.

SUÇ MAKİNESİ BABA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Sait A. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette çeşitli suçlardan 14 adet kaydı çıkan şahıs, ifadesinin alınması ve sorgulanması sonrası işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüsten" suçundan tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.