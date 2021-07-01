İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde trafik yoğunluğu | Video

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Türkiye kabine kararları ile belirlenen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere plananan tarihte normalleşme sürecinde yeni kademeye geçiş yaptı. Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin üçüncü etabı bugün başlıyor. Yeni dönemle birlikte koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bazı önlemler sona erdi.