İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı | Video

İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da üç aylık yaz tatilinin ardından okullar açıldı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı. E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk göründü.