Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:56
02:17
Kırıkkale'de feci kaza, kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı | Video 12.09.2022 | 08:57
01:17
Kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş kurtarıldı | Video 12.09.2022 | 08:53
03:26
İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı | Video 12.09.2022 | 08:47
00:29
Van’da insan kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı | Video 12.09.2022 | 08:47
03:05
03:18
01:12
Sarıyer'de silahlı kavga kamerada | Video 11.09.2022 | 22:23
02:55
3 gündür kayıp çocuktan acı haber | Video 11.09.2022 | 21:56
01:13
Tırla yolcu minibüsü çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı | Video 11.09.2022 | 21:28
01:13
Boğulan çocuk kalp masajı ile hayat döndürüldü | Video 11.09.2022 | 20:01
03:19
Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı | Video 11.09.2022 | 17:33
02:20
Beyoğlu’nda kötü koku yayılan evden ceset çıktı | Video 11.09.2022 | 17:30
02:04
01:36
02:17
Babaannesine kızan genç evi yaktı | Video 11.09.2022 | 15:45
00:31
Alev topuna dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı | Video 11.09.2022 | 12:47
00:15
Peş peşe evleri soymuştu! Kısa sürede yakalandı | Video 11.09.2022 | 13:43
01:14
“Hayalet Ekran” hırsızları! 3’ü de yakalandı | Video 11.09.2022 | 11:22
00:51
İstanbul’da kumar operasyonu | Video 11.09.2022 | 11:06
İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul'da üç aylık yaz tatilinin ardından okullar açıldı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı. E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk göründü.