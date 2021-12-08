Video Yaşam İstanbul'da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul'da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul'da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video

08.12.2021 | 09:55

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İstanbul'da organ ticareti yaptıkları ileri sürülen Ortadoğu kökenli 10 şüpheli, İstanbul polisince düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede "organ" ve "doku ticareti" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ortadoğu kökenli bir şebeke tespit etti. Bu kapsamda harekete geçen polis, Filistin ve Ürdün uyruklu şahısların, kendi konsolosluklarından alınmış gibi gösterdikleri sahte akrabalık ve doğum belgeleri ile İstanbul'da faaliyet gösteren özel bir hastanede organ nakli yaptırdıklarını tespit etti. Şebekeye yönelik yapılan araştırmalarda, "organizatör" ve "aracı" diye tabir edilen şüphelilerin, "verici" olarak özellikle maddi durumu olmayan kişileri kurban seçtikleri ve sosyal medya üzerinden bu kişilerle irtibat kurdukları belirlendi. İddiaya göre şebeke üyelerinin, "nakil" işleminde bulunacak şahısların ülkeye giriş, konaklama, hastanedeki tetkik ve test işlemlerine aracı oldukları öğrenildi. Organizatör ve aracıların, bu işlemler karşılığında taraflardan "komisyon" ve "organ bedeli" adı altında toplam 122 bin 500 Amerikan doları para aldıkları anlaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında elde edilen bilgiler ışığında 3 Kasım'da operasyon için düğmeye basıldı. Ortadoğu kökenlilerden oluşan organ ticareti şebekesinin çökertilmesi için zanlıların kaldıkları otele geçtiğimiz Cuma günü basın düzenlendi. Operasyonda Ürdün uyruklu H.B. isimli organizatör şahıs, yine Ürdün uyruklu H.A.Z, Filistin uyruklu A.Y.M.S, Suriye uyruklu A.M. isimli aracı şahıslar ile Filistin uyruklu M.J.K. isimli alıcı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Otelde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 600 dolar, 10 bin TL para ile 1 kaşe, 5 cep telefonu ve çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Operasyonu genişleten emniyet ekipleri, çalışmaların devamında 4 Aralık Cumartesi günü ikinci dalga operasyon düzenledi. Bu baskınlarda Filistin uyruklu H.Q.A. isimi aracı şahıs ile Ürdün uyruklu A.H, N.S, M.S.V. ile N.S.S. isimli verici şahıslar yakalandı. Bu kişilerin, aynı yöntemle sahte belgeler üzerinden nakil işlemlerini gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Ürdün, Suriye ve Filistin kökenli toplam 10 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan organ ticareti şebekesi üyeleri, pazar günü "Organ ve Doku Ticareti" ile "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Q.A, A.H, N.S, M.S.V, N.S.S. ve M.J.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İlk operasyonda yakalanan organizatör H.B, H.A.Z, A.Y.M.S. ve A.M. isimli şahısların ise tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Öte yandan şebeke üyelerinin hastane ve oteldeki görüntüleri ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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