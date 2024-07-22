Video Yaşam İstanbul'da “örümcek adam” gibi otele tırmanan hırsız kamerada | Video
İstanbul'da “örümcek adam” gibi otele tırmanan hırsız kamerada | Video

İstanbul'da “örümcek adam” gibi otele tırmanan hırsız kamerada | Video

22.07.2024 | 10:12

Beyoğlu'nda bir hırsız örümcek adam gibi tırmandığı bir otelin iki katındaki odadan çanta çaldı. Kağıthane'de ise bir hırsız korkuluktan tırmandığı bir daireden hırsızlık girişiminde bulundu. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda sokak üzerinde bulunan bir apart oteli gözüne kestiren hırsız, yukarıya tırmandı. Şahıs ardından girdiği odadan çanta çalarak aşağıya attı. Hırsızın korkululardan sarkıp çantayı attı o anlar kameralara yansıdı.

DAİREYE TIRMANDI GİREMEYİNCE KOŞARAK KAÇTI
Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında yaşanan bir diğer olayda ise sokakta dolaşan hırsız bir süre etrafı kolaçan etti. Şahıs ardından merdivenlerin üstündeki korkuluklardan destek alarak birinci kata tırmandı. Ancak içeriye giremeyen hırsız, aşağıya atlayarak hızla koşarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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