Video Yaşam İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadının yürekleri yakan dramı | Video

İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadının yürekleri yakan dramı | Video

İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadının yürekleri yakan dramı | Video
13.01.2021 | 17:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadının yürekleri yakan dramı | Video 00:41
İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadının yürekleri yakan dramı | Video 13.01.2021 | 17:20
Son dakika: İstanbul Ataşehir'de eski sevgili dehşeti! Genç kadını bağlayıp evi ateşe verdi | Video 04:43
Son dakika: İstanbul Ataşehir'de eski sevgili dehşeti! Genç kadını bağlayıp evi ateşe verdi | Video 14.01.2021 | 09:08
SON DAKİKA | Whatsapp sözleşmesi hakkında flaş açıklama! Whatsapp sözleşmesi iptal mi edildi? | Video 05:07
SON DAKİKA | Whatsapp sözleşmesi hakkında flaş açıklama! Whatsapp sözleşmesi iptal mi edildi? | Video 14.01.2021 | 09:18
6 bin TL’lik cezadan kaçarken 22 bin lirasından oldu | Video 01:31
6 bin TL’lik cezadan kaçarken 22 bin lirasından oldu | Video 14.01.2021 | 09:10
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde geliştirilen 'Mobil mikroskop' hayvan ölümlerini durduracak | Video 07:16
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde geliştirilen 'Mobil mikroskop' hayvan ölümlerini durduracak | Video 14.01.2021 | 09:02
Motosikletin üzerinde unutulan telefonu çaldı! Hırsızlık anları böyle görüntülendi | Video 00:22
Motosikletin üzerinde unutulan telefonu çaldı! Hırsızlık anları böyle görüntülendi | Video 14.01.2021 | 09:11
Mersin Üniversitesi'nde Multiple Skleroz MS hastalığını engelleyecek ilaç üretildi | Video 05:44
Mersin Üniversitesi'nde Multiple Skleroz (MS) hastalığını engelleyecek ilaç üretildi | Video 14.01.2021 | 09:02
Ankara'da pavyona çevrilen eve yapılan baskında şok görüntüler | Video 00:45
Ankara'da pavyona çevrilen eve yapılan baskında şok görüntüler | Video 14.01.2021 | 09:08
İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın dikkatiyle tarihi mezar steli bulundu | Video 02:29
İnşaat çalışmasını balkondan izleyen vatandaşın dikkatiyle tarihi mezar steli bulundu | Video 14.01.2021 | 08:37
İstanbul'da koronavirüs aşıları hastanelere böyle dağıtıldı | Video 09:34
İstanbul'da koronavirüs aşıları hastanelere böyle dağıtıldı | Video 14.01.2021 | 09:03
Son dakika: İstanbul'da tarihi anlar! Canlı yayında kitlesel kornavirüs aşısı uygulaması... | Video 03:24
Son dakika: İstanbul'da tarihi anlar! Canlı yayında kitlesel kornavirüs aşısı uygulaması... | Video 14.01.2021 | 08:50
Kars'ta buz tutan Çıldır Gölü’nde buzlarla vals | Video 04:35
Kars'ta buz tutan Çıldır Gölü’nde buzlarla vals | Video 14.01.2021 | 08:33
Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar | Video 02:04
Diyarbakır'da engelli derneğinde içkili alem yaptılar | Video 14.01.2021 | 08:33
Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten 2 kilogram uyuşturucu çıktı | Video 03:26
Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten 2 kilogram uyuşturucu çıktı | Video 14.01.2021 | 08:33
İzmir merkezli 12 ilde büyük terör operasyonu: 48 gözaltı | Video 01:14
İzmir merkezli 12 ilde büyük terör operasyonu: 48 gözaltı | Video 14.01.2021 | 08:33
Erzincan'da fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları kamerada | Video 01:02
Erzincan'da fırtınanın uçurduğu çatılardan kaçan insanların panik anları kamerada | Video 14.01.2021 | 08:33
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 14 Ocak 2021 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 14 Ocak 2021 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 14.01.2021 | 07:01
TRT EBA TV izle! 14 Ocak Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (14 Ocak Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 14.01.2021 | 06:50
Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı | Video 02:00
Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı | Video 13.01.2021 | 16:52
Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor | Video 01:47
Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan şahsın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor | Video 13.01.2021 | 16:52

İstanbul Bayrampaşa'da kaldığı otelde boğularak öldürülen Ferdane Kurt'un (43), 3 çocuğunun babasından boşandığı, ardından dini nikahla yaşadığı Türkmenistan uyruklu kişiden de bir çocuğu dünyaya geldiği belirtildi. İlk evliliğinden olan çocuklarının Malatya'da birlikte yaşadığı dedeleri ve dayılarının, Kurt'un ayrıldığı dini nikahlı eşinden dünyaya gelen çocuğunu ise kabul etmedikleri ortaya çıktı. İstanbul'da bir süre kadın sığınma evinde kalan Kurt'un, ev kiralayıp, iş bulup çalışarak çocuğuna bakmayı planladığı bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Bayrampaşa'da önceki gün, bir otelde kalan Ferdane Kurt, yine otelde kalan bir kişi tarafından çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesini duyan otel görevlileri, odaya girdiklerinde kadını yerde hareketsiz bulup, polise haber verdi. Otele gelen sağlık ekibi, Ferdane Kurt'un öldüğünü belirledi. Polis olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Küçük çocuk ise koruma altına alındı.
Ferdane Kurt, Bayrampaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne 31 Aralık tarihinde yaptığı başvuruda, boşanmış olduğu eşinden 3 çocuğu olduğunu, çocuklarının dedeleri ve dayıları ile birlikte Malatya'da yaşadığını, imam nikahlı eşinden olan 3 yaşındaki oğlunu ise babasının ve erkek kardeşinin kabul etmediğini, oğlunu bıraktığı takdirde Malatya'da kendileri ile beraber yaşayabileceğini söylediklerini, kendisinin de Kocaeli'de dini nikahla birliktelik yaşadığı kişi ile ayrılması sonucunda İstanbul'a geldiğini, kadın sığınma evinde daha önce kaldığını, artık kadın sığınma evinde kalmak istemediğini, iş bulup ev kiralayacağını ve oğluna bakacağını ifade etti.


Ferdane Kurt'un, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde Türkmenistan uyruklu Maksat B. (41) ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Ferdane Kurt ve Maksat B.'nin, geçen yıl Haziran ayında eve taşındığı, Maksat B.'nin bir fırında çalıştığı ve kendisini 'Mesut' olarak tanıttığı belirtildi. Komşuları, çiftin sık sık tartıştığını, Maksat B.'nin evdeki eşyaları sattığını, tartışmaları nedeniyle karakolluk olduklarını belirtti. Komşuları, çiftin yaklaşık 3 ay önce evden taşındıklarını ifade etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA