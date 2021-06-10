Video Yaşam İstanbul'da otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı | Video

İstanbul'da otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı | Video

İstanbul'da otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı | Video
10.06.2021 | 15:31

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Fatih’te bulunan otelin savuna kısmında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Üst katta bulunan bir kız cama çıkarak yardım istedi. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Fatih Laleli'de bulunan 5 katlı bir otelin saunasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede oteli kapladı. Otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Üst kata bulunan bir kız cama çıkarak yardım istedi. Yan binada da bulunan bir kişi tabelayı kırarak yardım isteyen kızı kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları ve yangın söndürmek için çalışma başlattı. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangını kısa sürede söndürüldü.

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