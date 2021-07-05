İstanbul’da otobüs ile kamyon çarpıştı! Sürücü araçta sıkıştı! Olay yerinde ilk görüntüler...
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İstanbul Şile’de korkunç bir kaza yaşandı. Kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası kamyon şarampole devrildi…
Kaza, sabah saatlerinde Kömürlük köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki kamyon, karşı yönden gelen otobüs ile çarpıştı. Sürücünün yardımına vatandaşlar yetişti. Yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.