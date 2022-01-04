Video Yaşam İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada | Video
İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada | Video

İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada | Video

04.01.2022 | 10:36

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Kağıthane'de bir alışveriş merkezindeki oyuncak mağazasından ikinci kez hırsızlık yapmaya çalışan kadın polis ekiplerine yakalandı. Kadının oyuncak çaldığı kameraya yansıdı.

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