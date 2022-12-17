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OTOMATİK OYNAT
00:39
İstanbul'da inşaatı soyan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:44
01:03
İstanbul'da park halindeki arabayı çalan hırsız kamerada 17.12.2022 | 11:37
03:29
4.5 Milyonu elleriyle dolandırıcılara böyle teslim etti 17.12.2022 | 11:31
05:57
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş'ın ilk görüntüleri 17.12.2022 | 11:12
00:53
Van'da okula giren musluk hırsızları kamerada 17.12.2022 | 10:46
05:29
İstanbul Hadımköy’de bekleyen hurda uçaklar TEM Otoyolu ile limana taşındı 17.12.2022 | 09:43
01:23
Amasya'da etkili olan yoğun sis kamerada... Göz gözü görmedi! 17.12.2022 | 10:00
01:22
Tekirdağ’da otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada 17.12.2022 | 09:43
00:36
İstanbul'da oyuncak silahla soygun kamerada! 17.12.2022 | 09:25
00:49
Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına uçtu! 9 ölü, 1 yaralı | Video 16.12.2022 | 16:07
01:56
Yenikapı'da denizden ceset çıkarıldı | Video 16.12.2022 | 16:54
04:27
İstanbul’da faciadan dönüldü! Lüks araç taksi durağına daldı | Video 16.12.2022 | 16:54
02:04
03:43
Sokak köpeğinin saldırdığı 6 yaşındaki Nihatcan'ın saç derisi koptu | Video 16.12.2022 | 15:07
04:08
150 bin euro havaya saçıldı, trafikte durup paraları alıp kaçtılar | Video 16.12.2022 | 13:12
02:52
İstanbul Levent'teki ünlü AVM'de yangın! İşte ilk görüntüler | Video 16.12.2022 | 13:12
05:05
SON DAKİKA! İstanbul Levent’te bulunan AVM’de yangın | Video 16.12.2022 | 13:06
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Esenyurt’ta sahte doktor tartışması kamerada | Video 16.12.2022 | 12:29
İstanbul Esenyurt’ta bir eve girip anahtarını çaldığı aracı otoparktan alıp kaçan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan Sercan A., tutuklanırken, otomobili çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.