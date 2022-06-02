Video Yaşam İstanbul'da park halindeki araçları soyan hırsız yakalandı | Video
İstanbul'da park halindeki araçları soyan hırsız yakalandı | Video

İstanbul'da park halindeki araçları soyan hırsız yakalandı | Video

02.06.2022 | 09:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bıçaklayarak öldürdüğü kişinin başında sela okudu | Video 00:56
Bıçaklayarak öldürdüğü kişinin başında sela okudu | Video 02.06.2022 | 09:18
Eve giren yılan yakalanarak doğaya salındı | Video 00:12
Eve giren yılan yakalanarak doğaya salındı | Video 02.06.2022 | 09:18
Kumburgaz’da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında | Video 00:16
Kumburgaz'da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında | Video 02.06.2022 | 09:18
Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı | Video 01:41
Otomobil ile çarpışan motosikletli kadın yaralandı, kaza kameraya böyle yansıdı | Video 01.06.2022 | 15:40
İstanbul’da park halindeki araçları soyan hırsız yakalandı | Video 00:28
İstanbul'da park halindeki araçları soyan hırsız yakalandı | Video 02.06.2022 | 09:09
Balat’ta sahile demirleyen tekne yandı: İçerde uyuyan karı koca son anda kurtuldu | Video 02:05
Balat’ta sahile demirleyen tekne yandı: İçerde uyuyan karı koca son anda kurtuldu | Video 02.06.2022 | 08:25
Kars’ta göçük: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti | Video 02:02
Kars’ta göçük: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti | Video 02.06.2022 | 08:25
Ankara’da sokak köpeklerinin ortaokul öğrencisine saldırdığı anlar kamerada | Video 00:07
Ankara'da sokak köpeklerinin ortaokul öğrencisine saldırdığı anlar kamerada | Video 02.06.2022 | 00:46
Filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu’nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti! | Video 00:46
Filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu’nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti! | Video 01.06.2022 | 19:04
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü dükkana böyle girdi | Video 03:29
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü dükkana böyle girdi | Video 01.06.2022 | 15:37
SON DAKİKA: Çökertilen fuhuş çetesiyle ilgili kan donduran ayrıntı: Hamile kadınların ceninlerini ’hayvan leşi’ diyerek gömmüşler! | Video 00:28
SON DAKİKA: Çökertilen fuhuş çetesiyle ilgili kan donduran ayrıntı: Hamile kadınların ceninlerini 'hayvan leşi' diyerek gömmüşler! | Video 01.06.2022 | 15:55
Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden aldı | Video 00:44
Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden aldı | Video 01.06.2022 | 15:22
Elindeki gül dövmesi hırsızı ele verdi! Hırsızlık anları kamerada | Video 01:14
Elindeki gül dövmesi hırsızı ele verdi! Hırsızlık anları kamerada | Video 01.06.2022 | 14:14
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı! 3 turist yaralandı | Video 02:36
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı! 3 turist yaralandı | Video 01.06.2022 | 14:53
Öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun annesi kızının son sözlerini sordu, katili ise pişkince güldü | Video 06:09
Öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi kızının son sözlerini sordu, katili ise pişkince güldü | Video 01.06.2022 | 13:20
’Miras’ operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi | Video 01:22
'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi | Video 01.06.2022 | 13:25
İstanbul’da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada | Video 01:08
İstanbul’da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada | Video 01.06.2022 | 13:12
Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inemedi! Feci kaza böyle görüntülendi | Video 02:14
Tır şoförü yaşlı adamı ezdi, şoka girip araçtan inemedi! Feci kaza böyle görüntülendi | Video 01.06.2022 | 13:12
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada böyle yakaladılar | Video 03:51
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada böyle yakaladılar | Video 01.06.2022 | 13:12
Bodrum’da nefes kesen anlar! Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı | Video 02:16
Bodrum’da nefes kesen anlar! Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı | Video 01.06.2022 | 12:05

İstanbul’da park halindeki araçları soyan bir kişi; Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gece geç saatlerde park halindeki araçları soyan bir kişiyi yakaladı. Son olayında Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Adil Mahallesi'nde park halinde bulunan ve kapısını zorlayarak açtığı bir araçtan 300 lira nakit para, ev anahtarı ve 700 lira değerinde giysileri çalan F.A. (29) isimli hırsız, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilen ve "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen F.A., tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı. F.A.'nın bir suç ortağı ise aranıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA