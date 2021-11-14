Video Yaşam İstanbul’da pazarda dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı, sonra tekme ve yumruklarla dövdü | Video
İstanbul’da pazarda dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı, sonra tekme ve yumruklarla dövdü | Video

İstanbul’da pazarda dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı, sonra tekme ve yumruklarla dövdü | Video

14.11.2021 | 14:17

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Beyoğlu’nda pazar tezgahının başına gelen bir şahıs önceden husumeti bulunan pazarcıyı defalarca bıçakladı. Bıçağı elinden alınan saldırgan bu kez de pazarcıyı tekme ve yumruklarla dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde meydana gelen olayda pazarcı Selahattin Yeşilçeçen, tezgahını kurarak müşteri beklemeye başladı. Bir süre sonra tezgaha gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple Yeşilçeçen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tezgahtaki bıçağı alan şahıs, pazarcı Yeşilçeçen'e saldırmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI, ELİNDEN BIÇAK ALININCA DA DARP ETTİ
Şahsın bıçakla saldırması üzerine pazarcı, arkadaşlarının yanına doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada diğer pazarcılar araya girerek, saldırganı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan şahıs elindeki bıçakla Yeşilçeçen'i defalarca bıçakladı. Bu sırada pazarcıların bıçağı alması üzerine şahıs, bu kez de tekme ve yumruklarla saldırarak darp etti.

PAZARCI SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Yaşanan olayın ardından şahıs ve yanındaki kişi kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından pazarcı esnafı yaralı Selahattin Yeşilçeçen'i Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine götürdü. Ayakta tedavisi yapılan Yeşilçeçen'in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

PAZARCININ BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan Beyoğlu'nda pazar tezgahına gelen şahısların pazarcıyı önce bıçaklayıp daha sonra darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların tartıştığı daha sonra bıçağı defalarca pazarcıya vurduğu daha sonra darp ettiği görülüyor.

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