İstanbul'da peluşmatik dolandırıcılığı! 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı | Video
İstanbul Pendik'teki bir büfede, 1 lira atılarak başta peluş oyuncak olmak üzere çeşitli hediyeler vaadiyle oyun oynatan makinalardan telefon kazanmak isteyen iki arkadaş hırslarının kurbanı oldu. Telefonu kazanamayınca makinenin camını kırıp telefonu alan ikili hakkında "hırsızlık" suçundan soruşturma başlatıldı.
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