Video Yaşam İstanbul’da PKK adına tefecilik yapan 3 kişi yakalandı | Video
İstanbul’da PKK adına tefecilik yapan 3 kişi yakalandı | Video

İstanbul’da PKK adına tefecilik yapan 3 kişi yakalandı | Video

25.12.2024 | 12:26

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Zanlılar, yüksek miktarda geri aldıkları haksız kazancı öldürülen bölücü terör örgütü PKK mensuplarının ailelerine aktarmakla suçlanıyor. Operasyonun terörün finansmanının önlenmesi konusunda soruşturma yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

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Güngören, Fatih ve Bağcılar'da faaliyet gösteren tekstil esnafına yüksek faizle borç verip yüklü miktarda parayı zorla geri topladıkları ileri sürülen 3 kişilik tefecilik çetesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesince tek tek tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda dün operasyon için düğmeye basıldı. Söz konusu 3 ilçede çok sayıda adrese yapılan baskında, aralarında örgüt elebaşı da dahil 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 90'dan fazla polisin katılımıyla dün yerel saatle sabah 06.30'da başlayan operasyonun 2 saat sürdüğü kaydedildi. Operasyonun hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda ise tefecilik mağduru esnafın faiz, borç ve kimlik bilgilerinin yer aldığı ajandalar, yine tefecilik mağduru 4 şahsa ait tapu belgesi, bir muvazaalı taşınmaz devir işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen vekalet belgesi, 2 tüfek, bir ateşli silah, 125 tüfek ve tabanca mermisi, 37 bin lira para ve altın türü çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.

Yakalanan tefecilik çetesi mensupları sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların, tefecilik yöntemi ile topladıkları parayı, PKK'nın sözde şehit ailesi dedikleri kişilere değer gönderdikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin örgüt üyelerinin aile fert ile kurdukları Telegram grubunun üyesi oldukları kaydedildi. Zanlıların, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Silah Kaçakçılığı, Nitelikli Tehdit, Şantaj, Terör Örgütüne Üye Olma"suçlarından yargılanmaları bekleniyor.

Diğer yandan gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, ifadeleri alındıktan sonra dün savcı karşısına çıkarıldı.

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