Video Yaşam İstanbul'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video

İstanbul'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video

İstanbul'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video
19.08.2021 | 10:42

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Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul’da düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü adına terör saldırısı arayışı içerisinde oldukları iddia edilen üç şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttükten sonra ülkemize giriş yaptıkları ve bölücü terör örgütü adına terör saldırısı arayışı içerisinde oldukları iddia edilen üç şüphelinin yakalanması için Esenler İlçesi'nde bir adrese düzenlenen baskında üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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