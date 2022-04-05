İstanbul'da PKK operasyonu: Mesleği öğretmen, dağ kadrosuna çalışıyordu! | Video

Hakkari’deki bir okulda “Öğretmen” olarak görev yapan ve bölücü terör örgütü PKK’ya eleman temin ettiği saptanan bir kişi İstanbul Üsküdar’da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Hakkında teşhis ve ifadeler bulunan, Hakkari'de bulunan bir okulda "Öğretmen" olarak görev yapan, görev yaptığı okulda bölücü terör örgütünün kırsal kadrosuna çok sayıda katılım olduğu ve örgüte eleman temin ettiği tespit edilen M.B.D. (46), İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan M.B.D. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.