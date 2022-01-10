İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı | Video
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İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Özel Kuvvetler” biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Avareş Bozan” kod adlı T.A. ile “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.’ye sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı.
Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerine sahte pasaport hazırlayan bir şebeke tespit etti. Teröristlerin ülke dışına giriş çıkışlarında kullanılmak üzere sahte pasaport üretimi yapan şüphelilere yönelik 31 Aralık ve 5 Ocak'ta yapılan operasyonlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul'daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adlı iki teröriste sahte pasaport temin edip Suriye'ye geçişini sağladıkları ileri sürülen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Örgüt üyelerine sahte pasaport temin ederek yurt dışına giriş çıkışlarını sağlayan şebeke üyelerinin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda; 1 pasaport, ruhsatsız 2 tabanca, bu silahlara ait 10 fişek, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden şüphelilerin 7 Ocak'ta adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.