Video Yaşam İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı | Video

10.01.2022 | 09:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı | Video 01:08
İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı | Video 10.01.2022 | 09:04
Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken apartman boşluğuna sıkıştı | Video 03:18
Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken apartman boşluğuna sıkıştı | Video 10.01.2022 | 08:56
Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı | Video 01:56
Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı | Video 10.01.2022 | 09:01
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor | Video 02:27
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor | Video 10.01.2022 | 08:17
Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü | Video 02:18
Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü | Video 10.01.2022 | 08:20
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu | Video 03:08
Ekipleri alarma geçiren genç, evinde uyurken bulundu | Video 10.01.2022 | 08:34
Kartepe’de plastik fabrikasında yangın | Video 10:18
Kartepe'de plastik fabrikasında yangın | Video 10.01.2022 | 08:20
Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla görenleri mest ediyor | Video 04:26
Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla görenleri mest ediyor | Video 10.01.2022 | 08:32
Beyzbol sopasıyla terör estiren taksi sürücüsünün şoför kartı iptal edildi | Video 01:50
Beyzbol sopasıyla terör estiren taksi sürücüsünün şoför kartı iptal edildi | Video 10.01.2022 | 08:21
Adana’da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi | Video 01:10
Adana’da sağanak yağış ve rüzgar 7 metrelik ağacı devirdi | Video 10.01.2022 | 08:38
Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:27
Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 10.01.2022 | 08:22
Gaziosmanpaşa’da feci kaza: 1 ölü | Video 01:53
Gaziosmanpaşa'da feci kaza: 1 ölü | Video 10.01.2022 | 08:33
Otoyolda faciadan dönüldü, İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu | Video 01:30
Otoyolda faciadan dönüldü, İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu | Video 10.01.2022 | 08:24
Sancaktepe’de atık yönetim merkezi alev alev yandı | Video 04:27
Sancaktepe'de atık yönetim merkezi alev alev yandı | Video 10.01.2022 | 08:25
Sabana bağladıkları arkadaşları ile çift sürdüler | Video 00:26
Sabana bağladıkları arkadaşları ile çift sürdüler | Video 10.01.2022 | 00:20
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! | Video 04:50
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! | Video 09.01.2022 | 22:20
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu! | Video 00:57
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de futbol sorusuna verdiği cevap olay oldu! | Video 09.01.2022 | 22:44
Donan göl üzerinde futbol keyfi | Video 00:25
Donan göl üzerinde futbol keyfi | Video 09.01.2022 | 21:18
2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi | Video 00:51
2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi | Video 09.01.2022 | 20:41
Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın | Video 04:48
Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın | Video 09.01.2022 | 17:46

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Özel Kuvvetler” biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Avareş Bozan” kod adlı T.A. ile “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.’ye sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerine sahte pasaport hazırlayan bir şebeke tespit etti. Teröristlerin ülke dışına giriş çıkışlarında kullanılmak üzere sahte pasaport üretimi yapan şüphelilere yönelik 31 Aralık ve 5 Ocak'ta yapılan operasyonlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul'daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adlı iki teröriste sahte pasaport temin edip Suriye'ye geçişini sağladıkları ileri sürülen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Örgüt üyelerine sahte pasaport temin ederek yurt dışına giriş çıkışlarını sağlayan şebeke üyelerinin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda; 1 pasaport, ruhsatsız 2 tabanca, bu silahlara ait 10 fişek, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden şüphelilerin 7 Ocak'ta adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA