İstanbul’da PKK’nın Suriye koluna operasyon: 11 gözaltı | Video
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 PYD/YPG üyesinden 11’nin yakalandığı bildirildi. Zanlıların, örgüt adına Suriye uyruklu şahıslara orman yaktırıp video çekmeleri yönünde talimat verdikleri belirtildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülürken, firari durumda olan 2 PYD/YPG mensubunun yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
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