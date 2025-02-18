Video Yaşam İstanbul'da PKK'nın yapılanmasına yönelik operasyon: 52 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul'da PKK'nın yapılanmasına yönelik operasyon: 52 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul'da PKK'nın yapılanmasına yönelik operasyon: 52 şüpheli yakalandı | Video

18.02.2025 | 13:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve 9 ilde düzenlenen operasyon sonucu 52 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösterdiği iddiasıyla 60 şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik İstanbul ve 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
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