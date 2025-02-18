İstanbul'da PKK'nın yapılanmasına yönelik operasyon: 52 şüpheli yakalandı | Video 18.02.2025 | 13:14 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve 9 ilde düzenlenen operasyon sonucu 52 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösterdiği iddiasıyla 60 şüpheli tespit edildi.Tespit edilen şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik İstanbul ve 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.