Video Yaşam İstanbul’da polis ile şüpheli kovalamacası kamerada: Polisin parmağını çatlattı | Video
İstanbul’da polis ile şüpheli kovalamacası kamerada: Polisin parmağını çatlattı | Video

İstanbul’da polis ile şüpheli kovalamacası kamerada: Polisin parmağını çatlattı | Video

10.07.2023 | 10:29

İstanbul Çağlayan’da polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan bir şüpheli, seyir halindeki motosikletliyi iterek kaza yapmasına neden oldu. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs, direndiği esnada polis memurunun parmağını çatlattı. Yaşananlar kameralara yansırken, gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda semtte devriye gezen polis ekiplerini gören Abdurrahman A. (26), kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı bulabilmek için aramaya başladı. Bir süre sonra polisin tekrar bulduğu şahıs, tekrar kaçarak seyir halinde olan Erdoğan A. idaresindeki motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan motosiklette park halinde olan hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü yara almazken arkasındaki yolcu Fatih D. yere düşerek hem başından hem de kolundan yaralandı.

DİRENDİĞİ POLİSİN PARMAĞINI ÇATLATTI
Yaşanan kovalamaca sonucunda kaçan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıs gözaltına alınacağı esnada direnerek polis memuruna yumruk atmaya çalıştı. Ardından ekipler kelepçe takacağı sırada şahıs diğer polis memurunun baş parmağını çatlattı. Güçlükle etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alınarak polis otosuna konuldu. Düşerek yaralanan Fatih D. için ise olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Tedavisi olay yerinde yapılan genç taburcu edildi. Yaşananlar ise hem cep hem de güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

ZARAR VERDİĞİ VATANDAŞA VE SÜRÜCÜLERİNE PARA VERDİ
Emniyete götürülen Abdurrahman A., motosikletine zarar verdiği Erdoğan A.'ya 2 bin lira ödeme yaparken, Rahmatullah U.'ya ise zararı karşılığında 5 bin lira verdi. Ödeme sonrasında iki vatandaş şikayetçi olmaktan vazgeçti. Ardından emniyette ifadesi alınarak "görevli memura mukavemet" ve "yaralanmalı kazaya sebebiyet verme" suçlarından adli işlem yapılan Abdurrahman A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polis hırsız çetesinin en azılısını yakaladı | Video 02:17
Polis hırsız çetesinin en azılısını yakaladı | Video 10.07.2023 | 11:01
Avcılar’da fırının önündeki hafif ticari araç saniyeler içinde çalındı | Video 02:31
Avcılar'da fırının önündeki hafif ticari araç saniyeler içinde çalındı | Video 10.07.2023 | 10:28
İzmir’de dört kişi yaşamını yitirmişti… Makasçı magandaya hem gözaltı hem ceza… | Video 00:19
İzmir’de dört kişi yaşamını yitirmişti… Makasçı magandaya hem gözaltı hem ceza… | Video 10.07.2023 | 10:41
Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor: Herkese izah edemiyorum! | Video 03:28
Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor: "Herkese izah edemiyorum!" | Video 10.07.2023 | 10:29
Şile Otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücüye 5 bin 887 lira ceza | Video 00:34
Şile Otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücüye 5 bin 887 lira ceza | Video 10.07.2023 | 10:25
İstanbul’da polis ile şüpheli kovalamacası kamerada: Polisin parmağını çatlattı | Video 02:11
İstanbul’da polis ile şüpheli kovalamacası kamerada: Polisin parmağını çatlattı | Video 10.07.2023 | 10:29
Diyarbakır’da ’Örümcek suç örgütü’ operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:40
Diyarbakır'da 'Örümcek suç örgütü' operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı | Video 10.07.2023 | 10:19
Bağcılar’da 150 bin liralık hayalet ekran hırsızlığı kamerada | Video 02:18
Bağcılar'da 150 bin liralık hayalet ekran hırsızlığı kamerada | Video 10.07.2023 | 09:59
Bolu’da heyelan, Bartın’da sel! Dereler taştı, yollar göle döndü... | Video 08:24
Bolu'da heyelan, Bartın'da sel! Dereler taştı, yollar göle döndü... | Video 10.07.2023 | 09:40
Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 02:04
Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 10.07.2023 | 09:38
Samsun’da sağanak etkili oldu | Video 01:57
Samsun'da sağanak etkili oldu | Video 10.07.2023 | 09:25
Tem Otoyolu’nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı | Video 00:31
Tem Otoyolu'nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı | Video 10.07.2023 | 09:26
Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:55
Bingöllü şehit son yolculuğuna uğurlandı | Video 10.07.2023 | 08:41
Bariyerlere çarpan otomobil yolun ortasında durabildi: 1 yaralı | Video 01:30
Bariyerlere çarpan otomobil yolun ortasında durabildi: 1 yaralı | Video 10.07.2023 | 08:41
TEM’de polisten kaçan aracın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı | Video 01:28
TEM'de polisten kaçan aracın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı | Video 10.07.2023 | 08:39
İstanbul’da peluşmatik dolandırıcılığı! 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı | Video 09:28
İstanbul'da peluşmatik dolandırıcılığı! 1 liralık hırsızlık gerçeği ortaya çıkardı | Video 09.07.2023 | 16:48
Ayrılmak istediği için sevgilisi tarafından vurulan polis yaşam mücadelesini kaybetti | Video 03:43
Ayrılmak istediği için sevgilisi tarafından vurulan polis yaşam mücadelesini kaybetti | Video 09.07.2023 | 16:34
Heyelan anı amatör kamerada | Video 00:45
Heyelan anı amatör kamerada | Video 09.07.2023 | 16:34
İçinde 1 milyon liralık döviz bulunan çelik kasayı böyle çaldılar | Video 01:49
İçinde 1 milyon liralık döviz bulunan çelik kasayı böyle çaldılar | Video 09.07.2023 | 16:00
Zonguldak’ta sel suları asma köprüyü yıktı | Video 01:24
Zonguldak'ta sel suları asma köprüyü yıktı | Video 09.07.2023 | 16:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA