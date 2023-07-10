İstanbul’da polis ile şüpheli kovalamacası kamerada: Polisin parmağını çatlattı | Video
İstanbul Çağlayan’da polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan bir şüpheli, seyir halindeki motosikletliyi iterek kaza yapmasına neden oldu. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs, direndiği esnada polis memurunun parmağını çatlattı. Yaşananlar kameralara yansırken, gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
DİRENDİĞİ POLİSİN PARMAĞINI ÇATLATTI
Yaşanan kovalamaca sonucunda kaçan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıs gözaltına alınacağı esnada direnerek polis memuruna yumruk atmaya çalıştı. Ardından ekipler kelepçe takacağı sırada şahıs diğer polis memurunun baş parmağını çatlattı. Güçlükle etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alınarak polis otosuna konuldu. Düşerek yaralanan Fatih D. için ise olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Tedavisi olay yerinde yapılan genç taburcu edildi. Yaşananlar ise hem cep hem de güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
ZARAR VERDİĞİ VATANDAŞA VE SÜRÜCÜLERİNE PARA VERDİ
Emniyete götürülen Abdurrahman A., motosikletine zarar verdiği Erdoğan A.'ya 2 bin lira ödeme yaparken, Rahmatullah U.'ya ise zararı karşılığında 5 bin lira verdi. Ödeme sonrasında iki vatandaş şikayetçi olmaktan vazgeçti. Ardından emniyette ifadesi alınarak "görevli memura mukavemet" ve "yaralanmalı kazaya sebebiyet verme" suçlarından adli işlem yapılan Abdurrahman A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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