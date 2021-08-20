Video Yaşam İstanbul’da polise akıl almaz tehdit ve hakaret: "Senin üniformanı üstünden çıkartacağım" | Video

İstanbul’da polise akıl almaz tehdit ve hakaret: "Senin üniformanı üstünden çıkartacağım" | Video

İstanbul’da polise akıl almaz tehdit ve hakaret:
20.08.2021 | 10:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu | Video 03:16
Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu | Video 20.08.2021 | 11:35
Mardin Kızıltepe’de taşlı- sopalı kavga kamerada: 4 yaralı 00:33
Mardin Kızıltepe'de taşlı- sopalı kavga kamerada: 4 yaralı 20.08.2021 | 11:10
SON DAKİKA: İstanbul’da TIR şoförü dehşeti! Yol kesip böyle saldırdılar... 01:20
SON DAKİKA: İstanbul'da TIR şoförü dehşeti! Yol kesip böyle saldırdılar... 20.08.2021 | 11:10
Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü | Video 04:50
Kamp alanı olarak kullanılan alan araç mezarlığına dönüştü | Video 20.08.2021 | 10:47
Sokak ortasında bıçaklı, tekme tokat velayet kavgası kamerada | Video 02:26
Sokak ortasında bıçaklı, tekme tokat velayet kavgası kamerada | Video 20.08.2021 | 10:47
Koca şiddetinden kaçtı, babası tarafından bıçaklandı | Video 01:18
Koca şiddetinden kaçtı, babası tarafından bıçaklandı | Video 20.08.2021 | 10:25
İstanbul’da taksideki bıçaklı gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 04:02
İstanbul'da taksideki bıçaklı gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 20.08.2021 | 10:20
Sultangazi’de ilginç olay! Evine giren hırsızların aracıyla evine döndü | Video 04:16
Sultangazi'de ilginç olay! Evine giren hırsızların aracıyla evine döndü | Video 20.08.2021 | 10:10
İstanbul’da polise akıl almaz tehdit ve hakaret: Senin üniformanı üstünden çıkartacağım | Video 01:15
İstanbul’da polise akıl almaz tehdit ve hakaret: "Senin üniformanı üstünden çıkartacağım" | Video 20.08.2021 | 10:13
Nemrut Krater Gölü’nde yaşayan ayılar gece görüntülendi | Video 01:47
Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayılar gece görüntülendi | Video 20.08.2021 | 10:10
Siirt’te polis otosundan anonsla koronavirüs aşısına davet 00:35
Siirt'te polis otosundan anonsla koronavirüs aşısına davet 20.08.2021 | 09:19
İzmir’de oğlu ile tartışan kadın fenalaşarak öldü 01:40
İzmir'de oğlu ile tartışan kadın fenalaşarak öldü 20.08.2021 | 09:15
Minik Karan, babasının yolunda! Burak Özçivit oğlu Karan’a at binmeyi öğretti | Video 00:59
Minik Karan, babasının yolunda! Burak Özçivit oğlu Karan'a at binmeyi öğretti | Video 20.08.2021 | 09:49
Ataköy-İkitelli metro hattının 3 yıl geciken inşaatında vatandaş İBB’ye isyan etti | Video 03:13
Ataköy-İkitelli metro hattının 3 yıl geciken inşaatında vatandaş İBB'ye isyan etti | Video 20.08.2021 | 09:27
Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı | Video 05:12
Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı | Video 20.08.2021 | 09:27
Sivas’ta intihar için baz istasyonuna çıkan adamı eşi ikna etti! 03:34
Sivas'ta intihar için baz istasyonuna çıkan adamı eşi ikna etti! 20.08.2021 | 09:21
Zonguldak’ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi 02:17
Zonguldak'ta heyelan yaşanan mahalledeki bir ev tahliye edildi 20.08.2021 | 09:20
Şiddetli yağış etkili oldu, heyelan meydana geldi | Video 03:56
Şiddetli yağış etkili oldu, heyelan meydana geldi | Video 20.08.2021 | 08:41
Karabük’te minibüs kamyona çarptı: Gürcistan uyruklu 7 kişi yaralandı | Video 02:32
Karabük'te minibüs kamyona çarptı: Gürcistan uyruklu 7 kişi yaralandı | Video 20.08.2021 | 08:41
İzmir’de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti | Video 01:11
İzmir’de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti | Video 20.08.2021 | 08:42

Bağcılar’da şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınacakları esnada polis ekiplerine akıl almaz bir saldırıda bulundu. Polisin orantısız güç kullandığı iddialarının aksine yeni görüntülerin ortaya çıktı. 50’ye yakın suç kaydı bulunan “Panda Ahmet” adlı şahsın kardeşinin polise, “Üniformanı çıkartacağım, müptezel” diyerek küfür ve hakaretler savurduğu anlar kameralara yansıdı. Bağcılar polisi tarafından gözaltına alınan 3 şahıstan 1’i adli kontrol diğer ikisi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar Merkez Mahallesi 738 Sokak üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü uygulama yapan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Şahısların üst aramalarını yapmak ve GBT'lerini sorgulamak isteyen ekiplere şahıslar, mukavemet göstermeye başladı. Polisin sakin bir şekilde uyarmasına ve görevlerini yaptıklarını belirtmesine rağmen şahıslar, bu kez de sözlü olarak saldırıda bulundu.

"ÜNİFORMANI ÇIKARTACAĞIM, MÜPTEZEL"
Bunun üzerine polis ekipleri, şahısları gözaltına almak istedi ancak şahıslardan biri demir parmaklıklara tutunarak polise direndi. Devam eden tartışmada polis ekiplerine oldukça güçlük çıkartan şahıs, polisin tüm sakinliğine rağmen bu kez de küfür ve hakaretler savurdu. Polis ekiplerine, "üniformanı çıkartacağım, müptezel" diyerek ağır şekilde saldıran şahıs ve beraberindeki 2 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.

POLİS MEMURUNUN KOLUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ
Şahısların polis ekiplerine saldırdığı o anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından saldırıya uğrayan polis memurlarından U.K., kolundaki darp izleri nedeniyle hastaneden sağlık raporu aldığı öğrenildi. Polis memurları kendilerine mukavemet ederek direnen, tehdit ve hakarette bulunan şahıslardan da ayrıca şikayetçi oldu.

SUÇ MAKİNESİ SALDIRGAN ÇETE LİDERİNİN KARDEŞİ ÇIKTI
Olayın ardından gözaltına alınan ve polise tehdit ve hakaretlerde bulunan şahsın, çeşitli suçlardan emniyette 27 adet kaydı bulunan Nevzat Ö. (42) olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın, 4 sene önce tutuklanan 50'ye yakın suç kayıtlı "Panda" lakaplı oto hırsızlığı çetesi lider Ahmet Ö.'nün kardeşi olduğu ortaya çıktı.

POLİSİ TEHDİT EDİP SERBEST KALDILAR
Emniyette ifadeleri alınan suç makinesi Nevzat Ö., Bedirhan P. (25) ve Talha Ö. (17) adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Nevzat Ö. adli kontrol şartıyla, Bedirhan P. savcılık talimatıyla, Talha Ö. ise mahkemece serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA