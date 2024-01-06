İstanbul'da polise ateş açmışlardı! Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Eyüpsultan’da işledikleri suçlardan dolayı kendilerini yakalamak isteyen polislere ateş açarak silahlı çatışmaya giren, 10 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle birlikte 6 adet ruhsatsız silah, 2 adet Uzi makineli tüfek şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.
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