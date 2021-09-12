İstanbul'da "ruhsatsız tabanca" baskını kamerada | Video
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Beyoğlu'nda durdurulan şüpheli bir araçtan çıkan ruhsatsız tabancının sahibinin Beykoz'daki evine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında çekmece 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği ve tabancaya ait yedek şarjör, 3 adet uzun namlulu silaha ait fişek bulundu.
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, durdurdukları şüpheli bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçtan ruhsatsız bir tabanca bulundu. Ekipler, ruhsatsız tabancının K.U. isimli şahsa ait olduğu ve şahsın evinde birden fazla ruhsatsız silah olabileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şahsın Beykoz'da bulunan evini didik didik aradı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği ve tabancaya ait yedek şarjör, 3 adet uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirildi.