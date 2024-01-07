Video Yaşam İstanbul’da rüzgar ve yağış etkili oluyor | Video
İstanbul’da rüzgar ve yağış etkili oluyor | Video

İstanbul’da rüzgar ve yağış etkili oluyor | Video

07.01.2024 | 11:36

Meteorolojinin paylaştığı verilerin ardından İstanbul'da rüzgarlı ve yağmurlu hava etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

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Meteorolojinin hafta için yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren rüzgar ve yağış etkili oluyor. Bahçelievler Yenibosna'da yağıştan kaçan bazı vatandaşlar ise duraklara sığınırken, şemsiyeyle giden bazı vatandaşlar ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Öte yandan yağış nedeniyle şuana kadar trafikte herhangi bir yoğunluğun olmadığı görüldü.
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