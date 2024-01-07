İstanbul’da rüzgar ve yağış etkili oluyor | Video 07.01.2024 | 11:36 Meteorolojinin paylaştığı verilerin ardından İstanbul'da rüzgarlı ve yağmurlu hava etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteorolojinin hafta için yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren rüzgar ve yağış etkili oluyor. Bahçelievler Yenibosna'da yağıştan kaçan bazı vatandaşlar ise duraklara sığınırken, şemsiyeyle giden bazı vatandaşlar ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Öte yandan yağış nedeniyle şuana kadar trafikte herhangi bir yoğunluğun olmadığı görüldü.