İstanbul’da rüzgar ve yağış etkili oluyor | Video
Meteorolojinin paylaştığı verilerin ardından İstanbul'da rüzgarlı ve yağmurlu hava etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
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