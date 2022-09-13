Video Yaşam İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı | Video
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı | Video

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı | Video

13.09.2022 | 09:05

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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı. Çağlayan'dan Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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