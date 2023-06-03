İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu | Video
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zaman zaman zorlandığı görüldü
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