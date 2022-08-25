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OTOMATİK OYNAT
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Esenyurt'ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor | Video 25.08.2022 | 09:45
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Adana’da korna kavgasında sopa ve yumruklar konuştu | Video 25.08.2022 | 09:57
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İstanbul’da sağanak başladı: Esenyurt’u yine su bastı! | Video 25.08.2022 | 09:27
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Ankara’da DEAŞ’a yardım eden 13 kişi gözaltında | Video 25.08.2022 | 09:43
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Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle sokak göle döndü | Video 25.08.2022 | 09:24
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Eski iş yerini soydu! Sivil Güven Timleri yakaladı | Video 25.08.2022 | 09:06
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Afyonkarahisar’da yürekleri ağza getiren otobüs kazası | Video 25.08.2022 | 08:25
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Esenler’de kan donduran kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı | Video 25.08.2022 | 08:25
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Edirne'de sağanak yağış etkili oldu | Video 25.08.2022 | 08:25
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Gelibolu’da trafik kazası: 1 ölü | Video 25.08.2022 | 08:25
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Meksika’dan ABD’ye giden yolcu uçağının motoru havada alev aldı | Video 25.08.2022 | 00:13
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Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu | Video 24.08.2022 | 17:57
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Antik limanda Roma külçeleri bulundu | Video 24.08.2022 | 13:43
İstanbul’da dün akşam başlayan sağanak sabah saatlerinde de etkili oldu… Esenyurt'ta ise yine bilindik manzaralar yaşandı. Yollarda su birikmesi nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Vatandaşlar ise İBB’ye isyan bayrağı açtı…