İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi, D-100 Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu | Video 13.11.2023 | 08:51 İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. D-100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası'nda etkisini sabah saatlerinde göstermeye başladı. Sağanak yağış ile birlikte D-100 karayolu Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle yoklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken araçlar durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yüzde 80'e ulaştı.