İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi, D-100 Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu | Video
İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. D-100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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