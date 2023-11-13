Video Yaşam İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi, D-100 Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu | Video
İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi, D-100 Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu | Video

İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi, D-100 Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu | Video

13.11.2023 | 08:51

İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. D-100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası'nda etkisini sabah saatlerinde göstermeye başladı. Sağanak yağış ile birlikte D-100 karayolu Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle yoklarda su birikintileri meydana geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken araçlar durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yüzde 80'e ulaştı.
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