Video Yaşam İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi | Video
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi | Video

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi | Video

22.12.2024 | 08:32

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur birçok ilçeyi etkisi altına alırken, Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde birçok işletmeyi su bastı. Gece saatlerinde yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan iki deponun bodrumlarında, sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki bodrumda biriken suyu tahliye etti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yediemin Otoparkında film gibi hırsızlık; hem çaldı hem kaydettirdi | Video 04:54
Yediemin Otoparkında film gibi hırsızlık; hem çaldı hem kaydettirdi | Video 22.12.2024 | 09:02
Kavşağa süratli giren otomobil anıt duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 02:01
Kavşağa süratli giren otomobil anıt duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 22.12.2024 | 08:58
Çekmeköy’de polis aracına çarpan sürücü ve yakınları ile polis ekipleri arasında arbede | Video 00:42
Çekmeköy'de polis aracına çarpan sürücü ve yakınları ile polis ekipleri arasında arbede | Video 22.12.2024 | 08:33
Gözaltına alınmak istenen şahıs, Beni döv diye polis memuruna yalvardı | Video 00:50
Gözaltına alınmak istenen şahıs, “Beni döv” diye polis memuruna yalvardı | Video 22.12.2024 | 08:33
Hemzemin geçitte faciadan dönüldü: Trenin otomobile çarptığı an kamerada | Video 02:30
Hemzemin geçitte faciadan dönüldü: Trenin otomobile çarptığı an kamerada | Video 22.12.2024 | 08:33
Gece kulübündeki görüntüleri ortaya çıkan SMA’lı bebeğin babası intihar etti | Video 04:29
Gece kulübündeki görüntüleri ortaya çıkan SMA’lı bebeğin babası intihar etti | Video 22.12.2024 | 08:33
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi | Video 02:38
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi | Video 22.12.2024 | 08:32
Diyarbakır’da tarlada iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı | Video 01:01
Diyarbakır’da tarlada iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı | Video 21.12.2024 | 15:41
14 yaşındaki sürücünün cipiyle otomobile çarptığı anlar kamerada: 1 ölü | Video 01:57
14 yaşındaki sürücünün cipiyle otomobile çarptığı anlar kamerada: 1 ölü | Video 21.12.2024 | 14:57
Güngören’de kontrolden çıkan aracın mağazaya girdiği anlar kamerada | Video 04:19
Güngören’de kontrolden çıkan aracın mağazaya girdiği anlar kamerada | Video 21.12.2024 | 14:57
Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü, 1 kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı | Video 02:10
Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü, 1 kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı | Video 21.12.2024 | 13:07
Çatalca’da bir işletmeden kaçan deve kuşları ortalığı birbirine kattı! Kaçış anları kamerada | Video 04:21
Çatalca’da bir işletmeden kaçan deve kuşları ortalığı birbirine kattı! Kaçış anları kamerada | Video 21.12.2024 | 12:31
SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü! 1 ölü | Video 01:10
SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü! 1 ölü | Video 21.12.2024 | 11:10
Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 18 yaralı | Video 04:08
Diyarbakır’da 3 ayrı noktada zincirleme kaza: 18 yaralı | Video 21.12.2024 | 11:00
Çatıdan düşen kar kütlesini görüntülemek isterken az kalsın altında kalıyordu! O anlar kamerada | Video 01:06
Çatıdan düşen kar kütlesini görüntülemek isterken az kalsın altında kalıyordu! O anlar kamerada | Video 21.12.2024 | 11:00
’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: Evden çıkanlar şoke etti! Nil timsahı, anakonda yılanı... | Video 00:21
'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: Evden çıkanlar şoke etti! Nil timsahı, anakonda yılanı... | Video 21.12.2024 | 10:38
Mersin’de hırsızlık suçundan aranan 27 firari yakalandı | Video 00:51
Mersin'de hırsızlık suçundan aranan 27 firari yakalandı | Video 21.12.2024 | 10:35
Şanlıurfa’da evde çıkan yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 01:42
Şanlıurfa’da evde çıkan yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 20.12.2024 | 17:06
Dünürler mahkemelik oldu, Adliye’de yumruklar havada uçuştu | Video 01:45
Dünürler mahkemelik oldu, Adliye'de yumruklar havada uçuştu | Video 20.12.2024 | 16:39
Motosiklete çarpıp kaçtı, kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı | Video 01:48
Motosiklete çarpıp kaçtı, kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı | Video 20.12.2024 | 16:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA