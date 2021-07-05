Video Yaşam İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar adeta göle döndü | Video

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar adeta göle döndü | Video

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar adeta göle döndü | Video
05.07.2021 | 14:54

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İstanbul’da yer yer sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlara zor anlar yaşarken, yollar adeta göle döndü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Kağıthane tarafında etkili olmaya başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazıları da saç altlarına saklandı. Adeta göle dönen yolarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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