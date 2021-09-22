Video Yaşam İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı | Video

İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı | Video

İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı | Video
22.09.2021 | 23:48

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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