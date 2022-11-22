İstanbul’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Sarı Kodlu" uyarılarının ardından İstanbul’da zaman zaman etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Yağmurun etkisiyle yoğun trafik oluşurken işe gitmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Yağmur trafiği durma noktasına getirdi. Sağanak yağışla birlikte görüş mesafesi düşerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. E-5 Halıcıoğlu mevkiinde, ve Haliç Köprüsü üzerinde araçlar güçlükle ilerledi.
Öte yandan İstanbul Cep Trafik Uygulamasında il genelindeki trafik yüzde 60'ları gösterdi.