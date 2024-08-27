İstanbul’da sağanak yağış: Mısır Çarşısı’nı da su bastı 27.08.2024 | 14:08 İstanbul Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Eminönü’nde etkili olurken, Mısır Çarşısı’nı da su bastı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Sağanak yağış olumsuzlukları beraberinde getirirken, Mısır Çarşısı'nın girişi yağışların ardından sular altında kaldı. Yağış, çarşı esnafına ise zor anlar yaşattı.