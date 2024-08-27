İstanbul’da sağanak yağış: Mısır Çarşısı’nı da su bastı
İstanbul Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Eminönü’nde etkili olurken, Mısır Çarşısı’nı da su bastı.
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