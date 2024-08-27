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İstanbul’da sağanak yağış: Mısır Çarşısı’nı da su bastı

İstanbul’da sağanak yağış: Mısır Çarşısı’nı da su bastı

27.08.2024 | 14:08

İstanbul Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Eminönü’nde etkili olurken, Mısır Çarşısı’nı da su bastı.

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Sağanak yağış olumsuzlukları beraberinde getirirken, Mısır Çarşısı'nın girişi yağışların ardından sular altında kaldı. Yağış, çarşı esnafına ise zor anlar yaşattı.
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