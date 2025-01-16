Video Yaşam İstanbul'da sahte alkol can almaya devam ediyor | Video
İstanbul'da sahte alkol can almaya devam ediyor | Video

İstanbul'da sahte alkol can almaya devam ediyor | Video

16.01.2025 | 14:52

Fatih’te sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden bir şahsın, alkolü aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, satışı gerçekleştiren 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir başta olmak üzere kent genelinde sahte alkolden zehirlenen 66 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan 66 kişiden 23'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti

OPERASYONLARDA 32 BİN SAHTE LİTRE ETİK VE METİL ALKOLLÜ SIVI ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri tarafından sahte alkol imalatı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Sahte alkol imalatı yapılan adresleri belirleyen polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Sultangazi, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 32 bin sahte litre etik ve metil alkollü sıvı ele geçirildi.

SAHTE ALKOL NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN ŞAHIS KAMERADA
Fatih'te bir tekel bayiden sahte alkol alan şahıs, hayatını kaybetti. Sahte alkol nedeniyle zehirlenerek hayatı kaybeden şahsın, alkolü aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahte alkolü 2 şüphelinin sattığı ve hayatını kaybeden şahsın alkolü alarak uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan, sahte alkol imalatı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan toplam 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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