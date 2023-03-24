İstanbul'da sahte altın operasyonu: 28 gözaltı | Video
İstanbul'da sahte veya düşük ayarlı altın imal ederek ülke genelinde farklı kuyumculara satış yaptığı belirlenen 52 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon ile 28 şüpheli yakalandı.
52 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda tespit edilen 52 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Adana, Bursa, Bitlis, Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Gaziantep ve Siirt olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
28 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Düzenlenen operasyon ile 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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